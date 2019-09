Bullterrorist võtab hüljatud kaitse alla

Nad olid parajasti sõpradega teel pealinna Chișinău lähedale kloostrisse, kui peatusid korraks bensiinijaamas ja nende silme all sai üks koer maanteel autolt löögi. Kohalikele ei paistnud see kuigivõrd korda minevat ja nad imestasid, kust see noormees ometi pärit on, et võõrast looma sedavõrd hinge võtab. Igatahes saadi asi nii kaugele, et appi jõudsid ka sealse loomakaitseühenduse esindajad ja vapper koer sõidutati operatsioonilauale. «Olin šokis, verine, pisarad voolasid, aga samas enda üle uhke, et ei jätnud teda teepervele surema,» meenutab mees.