Ott, ma näen, et sa pole ikka uut autot ostnud. Ma ütlesin, selle panniga sul mured ei lõppe!

Kui sa oma vanast armsast suksust loobuda ei raatsi, pead talle vähemalt sportsummuti alla kruvima. Sportsumps teeb kõige nutusemast pannist ka sportauto, see on ära tõestatud! Teine hea asi on «spoiler-ring». Oled sa üldse sellest midagi kuulnud? Ja mis ma veel soojalt soovitan, lase vedrud madalamaks. Lase kohe tublisti! Võtad relaka, lõikad vedrud kolm-neli sentimeetrit lühemaks ja kohe hoopis teine minek.