Kliimakonverentsi lõpetanud riigikogu fraktsioonide esindajate diskussioonis heitis Jevgeni Ossinovski (SDE) ette, et keskkonnaühendused ei tee piisavalt head tööd probleemi avalikkusele tutvustamisel. Arvatavasti ei teadnud ta, et keskkonnaühendused oli teadlikult konverentsilt eemal hoitud. Kuigi hommikul tervitasid osalejaid rahumeelse piketiga liikumise Fridays for Future noored, siis sealt kaugemale ühtegi deklaratsiooni ei lubatud.