Väike Škoda Fabiakene pidi muidugi mahutama ka kõikvõimalikke kodinaid, nagu näiteks Keiti kimono, minu müts (see on nali), pluss veel jahutuskapp, mille sisse sai pandud tomateid. Sest ikkagi augusti lõpp ja pikk reis ees ning kes teab, kas tagasi tulles tomateid üldse enam saab. Kaasa võtsin ka piibli, sest see tundus ainuke ja õige raamat, mida vajadusel ka uurida. Ideeks oli reisida mööda Ida-Euroopat Kesk-Euroopasse ja sealt siis edasi Lõuna-Euroopasse. Ikka selleks, et saada mekk suhu.