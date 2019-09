EKI keelekool: väljendu nii, et sind tähele pandaks

Keel võimaldab kõnelejatel üksteisest aru saada tänu sellele, et kõik järgivad samu konventsioone ja kasutavad samu sõnu – ainult see saab tagada vastastikuse mõistmise. Seega võiks arvata, et edukas suhtleja on see, kes kasutab kõige harjumuspärasemaid ja ühemõttelisemaid väljendeid.