Soome valitsuse järgmise aasta eelarveettepanek pani parlamendi kihama

Pärast seda, kui peaminister Antti Rinne esines teisipäeval esimeste eelarvearutelude lõppedes kõnega, teatas Soome ajakirjandus, et nüüd on selge, kes uuest eelarvest võidavad ja kes kaotavad. Kuna valitsusse kuuluvad enamasti vasakerakonnad, on ka eelarveettepaneku eesmärk parandada just ühiskonna kõige nõrgemate liikmete heaolu.