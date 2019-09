Kanada peaministri rassistlikud naljad kõigutavad liberaalide võimu

FOTO: The View Yearbook/reuters/scanpix

Toona 29-aastane Justin Trudeau pidas Vancouveris West Point Grey akadeemias õpetajana töötades heaks mõtteks Araabia ööde teemalisel peol oma nägu ja käed pruuniks võõbata. Jäädvustus sellest jõudis ka kooli aastaraamatusse. FOTO: The View Yearbook/reuters/scanpix

Valimiskampaaniat tegev Kanada peaminister Justin Trudeau on oma poliitilise karjääri üles ehitanud vähemuste eest seisva liidri mainele, seetõttu on Liberaalse Partei juhil nüüd raske selgitada, miks ta on kolme aastakümne kestel jäänud korduvalt fotodele ja videotele mustanahalist kehastades.