Ränkeli uus amet: kuue kuuga laskesuusatajaks

Murdmaasuusatajana kahele olümpiale jõudnud ja MK-sarjas parimal juhul 15. koha saanud Raido Ränkel vaatab Haanja lasketiirus püssi ning muigab: «Endale tundub, et olen siin juba päris palju täristanud. Aga tegelikult Ints (laskesuusakoondise peatreener Indrek Tobreluts – toim) ütles, et esmase vilumuse tekkeks peab olema vähemalt 65 000 padrunit lastud. Pole arvet pidanud, palju mul kirjas on. Aga no on veel minna!»