Ühe käe ja ühe jalaga taksojuht: mul pole elus midagi tegemata jäänud

«Poolteiseaastasena põdesin meningiiti,» ütles Bolti sildi all töötav Erki, kes eelistab oma perekonnanime avalikustamata jätta. Kuna ta ei saanud õigel ajal ravi, tabas teda tüsistusena lastehalvatus. Tal on kõik jäsemed küljes, aga parem käsi ja jalg ei ole juhitavad. See ei takista tal teha talutöid, juhtida autot, reisida tuhandete kilomeetrite taha või viia sõbrannasid tuletorni tippu.