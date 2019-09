Eestlase unistuste algus Bundesligas

Kuus võitu kuuest mängust tähistab Hannoveri ajaloo parimat hooaja algust. Kuigi seni on mängitud tabeli teise poole võistkondadega, on perfektne start hooajale paljudele üllatus. Eelkõige seetõttu, et mullu lõpetas klubi hooaja alles 13. kohal ning läbis untsu läinud aasta järel noorenduskuuri.