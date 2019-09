Mannetu aasta. Aga siis tulid maadlejad

See oli tunamullu, kui Eesti sportlased tulid traditsioonilise olümpiaala maailmameistrivõistlustelt koju vähemalt kahe medaliga: Nikolai Novosjolov pälvis meeste epeevehklemises hõbeda ja Julia Beljajeva naiste turniiril pronksi, kõige tipuks krooniti naiskond maailmameistriks. Möödus kaks aastat, kui maadluses said võrreldava saavutusega hakkama Heiki Nabi ja Epp Mäe, teenides mõlemad raskekaalus MM-pronksi.

Eelmisel nädalal uurisin oma tuttavatelt puhtalt professionaalsest huvist: mida on Eesti sportlased 2019. aastal saavutanud? Stampvastused olid: Magnus Kirt on kogu aasta paugutanud ja võitis Teemantliiga finaaletapi, Ott Tänak on triumfeerinud viiel rallil ja liigub karjääri esimese maailmameistritiitli poole.