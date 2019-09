Mõni lagunenud tööstushoone on korrastatud, teised lammutatud. Üksikud uusehitised ei haaku City ideega ja teenivad vaid seal praegu tegutsevate ettevõtete vajadusi. Seega on 50 000 elanikule mõeldud ühtse linnasüdame rajamiseni veel pikk maa. Avatud promenaadi asemel on suletud territooriumid, kavandatavate teenindus- ja ärihoonete asemel laiuvad tehased ja laod. Piirkonnas tegutsevate ettevõtete hulka kuuluvad laevaremonditehas, kalatööstus, vedelkütuse terminal ning mitmesugused lao- ja tootmispinnad.