Kätlyn Jürisaar: õpilaste küberkius halvab õpetaja töö- ja eraelu

Õpetajate väärkohtlemine ei toimu vaid kooliseinte vahel: küberkiusamise ohvriks langenud õpetajate kogemustele tugineva magistritöö tulemusest nähtub, et õpilased kiusavad õpetajaid ka internetis. Vulgaarsete piltide jagamine, avalik laim, identiteedivargus ja ahistav jälitamine veebis – need on vaid mõned näited, millega õpetajad kokku on puutunud.