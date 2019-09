Martin Ehala: raevuka allumatuse sündroom

Koostöö võrdsete vahel saab toimuda vaid siis, kui mõlemal osapoolel on sama eesmärk ja vabadus lahkuda, kui koostöö ei meeldi. Sellist võimalust kool ei paku. Tagajärjeks on see, et õpetajat talutakse üksnes seni, kui ta midagi ei nõua. Seda aga pole võimalik vältida, kui õpetaja oma tööd südamega võtab.