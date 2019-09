Andra Siibak: õpilased näevad sotsiaalmeediasuhtluses, et õpetaja on ikkagi inimene

Õpilased eeldavad, et õpetaja sotsiaalmeedia sein oleks moraalselt puhas nagu äsjapühitud tahvel. FOTO: Ron Sumners

Sotsiaalmeedia ajastu on andnud õpilastele erakordse võimaluse piiluda õpetajate eraellu. Milline on õpetaja pere, kus talle meeldib puhata, millist muusikat ta kuulab või millised poliitilised eelistused tal on – nii nendele kui ka paljudele samalaadsetele küsimustele leiab sageli vastuseid sotsiaalmeediast.