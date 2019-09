Ardo Hansson: rändesurvet mõjutab valitsuse eelarvepoliitika

Viimasel ajal on palju räägitud rändesurvest ja seda arusaadavatel põhjustel. Eelmisel aastal nägime tunduvalt suuremat välistööjõu kasutamist Eesti majanduses. Ametlik rändesaldo (sisseränne miinus väljaränne) oli juba neljandat aastat positiivne. See näitaja on vaid jäämäe tipp, kuna see hõlmab vaid neid isikuid, kellest said või kes lakkasid olemast Eesti residendid. Kui siia lisada ajutised töötajad (kuni üheksa kuud korraga), renditööjõud ja must tööjõud, oli see kasv veelgi kiirem.