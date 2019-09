Rahandusministeeriumis on viimase paari aastaga valminud plaan, kuidas hoiu-laenuühistud parema kontrolli alla saada. Järelevalve on vajalik, sest turul leidub ühistuid, mis on algsest kommuunipõhise hoiustamise ja laenamise ideest kõrvale kaldunud ning tegutsevad kasumi teenimise eesmärgil. Ühistute tegevust reguleerib küll seadus, kuid kuna kontrollijad on ühistu liikmed ise, siis on tegutsemiseks antud suhteliselt vabad käed.