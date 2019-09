NATO abipeasekretär: aiva rohkem riike mõistab kaitsekulude vajadust

Detailidesse ma minna ei tahaks. Me arutame riikide kaitseplaane privaatselt. Kuid esimese asjana saab öelda, et Eesti on üks neist, kes täidab riigi sisemajanduse kogutoodangust (SKT) kaitsekuludele kahe protsendi eraldamise juhist, üks neist, kes saavutas selle eesmärgi juba varakult. See on väga teretulnud.