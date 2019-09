Kaasaegse kunsti biennaali Tallinna Fotokuu avanäitus «Kui ütled, et kuulume valgusse, kuulume äikesesse» EKKMis on teravalt kriitiline, ajakohane ja intellektuaalselt stimuleeriv näitus, mis on keerukast teemapüstitusest hoolimata ligipääsetav ka kunstikaugele külastajale. See kujutab endast uurimuslikku laadi kunstikogemust, mis võtab vaatluse alla inimese suhted planeedi, looduse ja kodukohaga hiliskapitalismi ajajärgul, mil maakera on ähvardamas hirmuäratav kliimakaos.