On vähe 21. sajandil kirjutatud raamatuid, mille mõju oleks nii monumentaalne, kui seda on Donna Tartti 2013. aastal ilmunud romaanil «Ohakalind». See ligi 900 lehekülge paks ilukirjanduslik meistriteos sisaldab palju värvikirevaid ja sümboolseid elemente, kuid on ekraniseeringu tarbeks paraku käinud läbi Hollywoodi roostetavate lastekääride vahelt.