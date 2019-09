Trump jättis Ukrainale vaid halvad valikud

Kui Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi täna New Yorki ÜRO Peaassambleele sõidab, ootab teda ees skandaal, millesse on koomikust algaja riigipea tirinud tema USA ametikaaslane Donald Trump: väidetavalt nõudis viimane Zelenskõilt, et Ukraina otsiks välja demokraatide presidendikandidaati Joe Bidenit halvas valguses näitavat materjali.