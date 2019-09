Väikesepalgalised maksaksid II samba rahaga laenu tagasi

Mõttekoja Praxis töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik Magnus Piirits lausus, et kui nii lähebki, on tulevikus pensionäride sissetulekud veelgi ebavõrdsemad, kui need niigi oleks.

Piirits selgitas, et teise pensionisambasse koguneb neli protsenti esimese samba arvelt ehk teise samba omanikel on esimeses sambas kindlustusosakuid vähem. See tähendab tema sõnul, et kui Inimene võtab nüüd teise samba raha välja, võtab ta teatud mõttes välja ka esimese samba kindlusosakuid ehk kasutab esimest sammast juba praegu.