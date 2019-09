Erakonnad maksavad valimisreklaami eest turu keskmisest mitu korda rohkem

Numbrid näitavad erakondade deklareeritud kulu ja Kantar Emori uuringust selgunud hinnangulist turuhinda. Kui nende kahe suhe on «üks», on erakond maksnud täpselt keskmist turuhinda, aga kui üle ühe, siis vastavalt üle keskmise turuhinna. Analüüsist selgus, et Keskerakond maksis hinnanguliselt 3,2; sotsid 2,9; EKRE 2,6 ning Reformierakond 2,4 korda turu keskmisest rohkem. Isamaa tulemus 1,7 tähistab soodsaimat telereklaamitehingut.