Erkki Koort: Kosovo – püssirohu lõhn ja killustik

See iseloomustab Kosovo argipäeva: vanad vastuolud ning uued probleemid segavad riigi toimimist. Seda nii riigis endas kui ka rahvusvaheliselt. Suuresti tänu USA presidendi Bill Clintoni valitsuse toetusele võimalikuks saanud Kosovo iseseisvus on ka pretsedent rahvusvahelise õiguse tõlgendamisel. Mäletatavasti oli just Kosovo eeskuju Venemaal varnast võtta, kui 2008. aastal tunnustati Gruusiast eraldunud Abhaasia ja Lõuna-Osseetia iseseisvust. Nende kahe sündmuse vahele jäi pool aastat.