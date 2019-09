Kosovo uue laine ootuses

Hoolimata sellest, et Kosovo sõda lõppes juba 1989. aastal, küsivad veel tänagi paljud Kosovo nime kuuldes esimese asjana: «Aga seal on ju sõda?» Kuigi ligi ühe põlvkonna jagu aastaid on sõjapurustused sealsetest linnadest ja küladest küll enam-vähem viimseni kõrvaldanud, on sõda kindlasti midagi sellist, mis inimeste mälupildist ja lugudest nii kiiresti ei kao. Seda enam Lääne-Balkanil, kus geopoliitilised karmid mängud on regiooni elu iseloomustanud juba aastasadu.