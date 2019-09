Ulmefilm neile, kellele ei meeldi ulmefilmid

Lavastaja James Gray on pendeldanud kogu oma karjääri eri žanrite vahet. Ka tema viimane töö, tõsielul põhinev «Kadunud linn Z» tegeles tundmatusega. Seda küll 1920. aastate Amazonase vihmametsades, kus maadeavastajad müütilist linna otsisid. Seekord on nii ruumilised mastaabid kui ka olemuslikud küsimused suuremad. Kas me oleme universumis üksinda? Selgub, et just sellele inimkonda lõputult paeluvale küsimusele seilas vastust otsima ka peategelase isa.