«Pensionäride vaesus on Soomes reaalsus,» ütles Soome pensionikeskuse Eläketurvakeskus (ETK) endine juht Hannu Uusitalo. Üks indikaator, mille järgi vaesust hinnatakse, on näiteks see, kas saadavast pensionist piisab korraliku toidu ja kodutehnika, näiteks telefoni või pesumasina ostmiseks.