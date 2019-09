Rassism Itaalia jalgpallis: ränk haigus või kultuuri osa?

Rassism maailma jalgpallis ei ole enam sugugi uus nähtus. Ent kui varem esines juhtumeid pigem pisteliselt, siis uue klubihooaja algus süvendab kartust, et tegemist on vähkkasvajaga, mille siirded ulatuvad väga sügavale. Iseäranis hulluks kisub olukord Itaalias, kus uue aastatuhande moehaigusest tuleb juttu vaat et enam kui mängudest.