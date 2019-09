Aigars Škele: Eestis on klubikorvpall au sees, Lätis mitte

Korvpalliklubis Tallinna Kalev/Cramo esimest hooaega alustav Aigars Škele on kolmas lätlane tänavuses Eesti esindusklubis VTB Ühisliigas. Kalevit juhendab lõunanaabrite tandem Roberts Štelmahers ja Akselis Vairogs. Kolmas treener on Indrek Reinbok.

26-aastane tagamängija ütles, et peatreener Štelmahers tegi talle ettepaneku liituda Kalev/Cramoga isegi enne, kui ta ise oli Eesti klubile lõpliku jaa-sõna öelnud.

«Esimene reaktsioon oli, et nüüd on võimalik mängida VTB liigas. Kui Štelmahers helistas, siis polnud ka eriti tõsiselt võetavaid pakkumisi. Mul oli hea meel, sest Kalev näitas eelmisel hooajal väga head mängu, jõudis VTBs play-off'idesse. See on liiga, kus tahad näidata ennast ainult kõige paremast küljest,» rääkis Kalevis mitu vägevat hooaega teinud Armands Škele noorem vend.

«Vend Armands ütles Kalevi kohta ainult positiivseid sõnu, eelkõige kiitis ta Kalev/Cramo organisatsiooni. Teiseks ütles, et Eestis on klubikorvpall tunduvalt populaarsem kui Lätis. Inimesed käivad siin hea meelega korvpalli vaatamas, Lätis näitab pealtvaatajate arv aga kahanevat trendi. On jäähoki, korvpalli vaadatakse ainult rahvusmeeskonna tasemel.»

Eelmisel hooajal Prantsusmaa kõrgemas liigas Antibes'i klubis pallinud Škele ütles, et tegi seal väga hea hooaja.

«Kuus-seitse kuud oli kõik OK, resultatiivsusnäitajad väga head, siis aga vahetus treener ning mind jäeti pingile. Statistilised näitajad võtsid suuna allapoole,» sõnas Škele.

Škele rääkis, et tema ülesanne on meeskonda aidata nii palju kui võimalik.

«Tean, mida treener minult nõuab. Sportlikust küljest kindlasti võita nii Eesti-Läti ühisliiga ja Eesti meistrivõistlused kui ka jõuda VTB-liigas kohamängudele – tean, et see on väga raske, kuid spordis on kõik võimalik.»