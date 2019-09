... on surra, kui oled veel noor

Selge mõistus keeldub uskumast, et siin on tegu kokkusattumusega. Keegi žanriteülese otsustusjõuga inimene Estonia võimuladvikus näiks maailma kuulsaima armastajapaari teemalisi lavastusi justkui kollektsioneerivat. Või on selle projekti taga (ühtlasi) katse romantikat rehabiliteerida? Pole saladus, et iseäranis ooperiturul on romantismi aktsiad juba pikemat aega vabalanguses – siirad ja naiivsed tunded mõjuvad käesoleval metatasandi mängude, voolavate personaalsete identiteetide ning ideoloogilis-maailmaparanduslike ideede ajastul nii ajast kui arust.