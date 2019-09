Valitsuse eelnõu ei pruugi enamikule lastele kodanikuks saamist lihtsamaks teha

Täpsemalt soovitakse Eesti kodakondsuse saamine lihtsamaks teha neile alaealistele, kelle üks vanem on määratlemata kodakondsusega ja teine välisriigi kodanik. Erinevalt praegusest seadusest võimaldaks muudatus lapsevanematel taotleda kodakondsust soovi korral ainult lapsele. Kodakondsuse andmise otsus jõustub siis, kui laps on vabastatud teise riigi kodakondsusest ning selle kohta on esitatud tõend. Just siin tuleb sisse kõige suurem «aga».