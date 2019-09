Aarne Seppel: dinosauruse hukk

178-aastane Thomas Cook Group otseselt Eestit ei puududa – Eestisse ta reise ei korraldanud ja tema reise siin ei müüdud. Küllap saavad ula peal olevad kliendidki koju toimetatud. Kaudsemalt aga siiski: mitu Põhjamaade suuremat reisikorraldajat olid Thomas Cooki tütarettevõtted ja kindlasti on nende vahenduselt reisinud hulgaliselt eestlasi.

Kui Thomas Cook oma ettevõtte 1841. aastal asutas, oli üks tema ambitsioone pakkuda inimestele alkoholi pruukimise asemel muud tsiviliseeritud tegevust. Olgu sellega kuidas on, aga üheks massiturismi loojaks peetakse tema ettevõtet küll. Globaalse edu tõid Thomas Cook & Soni nime all tegutsenud ettevõttele pärast Teist maailmasõda rühma- ja pakettreisid, mis muutsid reisimise taskukohaseks laiadele massidele.

Väärika ajalooga reisikorraldaja pankrotile on toodud hulgaliselt põhjuseid: Brexiti ebakindlus, kuumad ilmad, segadused Türgis, inimeste soov ise oma reise kokku panna. Eks tõde ole natukene igas aspektis, aga kokkuvõttes sai raha lihtsalt otsa.

Käsitööreis nõuab aega ja süvenemist, aga see pakub vabadust, millega ükski reisikorraldaja võistelda ei suuda.

Viimase sajandi jooksul on maailm järjest väiksemaks muutunud. Reisimine muutus kiiresti kättesaadavamaks ja kiiremaks. Pakettreisid on endiselt populaarsed ja taskukohased paljudele. Pakettreisi turvalisus annab muretu reisimisvõimaluse siis, kui omapäi seiklemine tundub keeruline ja tüütu või sihtkohal ei ole turvalist mainet. Aga ka siis, kui peale emakeele midagi muud eriti ei oska või on soov lihtsalt nädalajagu basseini ääres lõõgastuda.

Samas sõltuvad vähegi ettevõtlikumad inimesed aina vähem reisikorraldajatest. Nii lennukipileteid kui ka majutusasutusi leiab spetsiaalsetest otsingumootoritest ja rakendustest palju paindlikumalt ja soodsamalt. See on koht, kus «vana» ja «uus» majandus eralduvad, tänapäeva inimene soovib ise otsustada, kuhu ja kuidas reisida. Käsitööreisi kokkupanek nõuab aega ja süvenemist, aga kombineeritult natukese õnnega pakub see vabadust, paindlikkust ja hinda, millega ükski reisikorraldaja võistelda ei suuda.