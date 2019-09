Pille Lehis: kus asub nupp, mis keelab andmete kasutamise?

Pole olemas inimest, kes ei tea, mis on kuld ja keda tulevikus ei puudutaks andmeäri isiklikult. Kas andmeärist saab samasugune kuld, millele inimene on andnud kõrge väärtuse, me tegelikult ei tea. Küll võib aimata, et mida rohkem oskame andmeid väärtustada, seda suurema tuleviku saab luua.