Janno Ritsberg riigi sekkumisest bussitransporti: Läti näide võiks olla meie poliitikutele hoiatuseks

Äsja Postimehes kirjeldatud lugu, kus piletitulust elatuvad bussifirmad loobuvad massiliselt Harjumaa inimeste sõidutamisest, on vaid jäämäe tipp. Praegu toimuv on nagu rannas kuiva liiva sisse augu kaevamine – sa võid ju tahta kaevata sirgete seintega ümmargust auku, aga külgedelt pudeneb paratamatult liiva sisse. Praegu pudenevad sellesse auku seni üksnes piletituluga hakkama saanud bussiettevõtjad.

Riik on püüdnud enda arvates pakkuda tasuta või osaliselt tasuta ühistransporti seal, kus pole äriliselt võimalik sõita, aga tegelikkuses ei ole olemas mingit isoleeritud süsteemi, mis kõike ülejäänut ei mõjutaks. Praegu näeme esimesi tagajärgi, lumepall alles hakkas veerema.

Ent kõigepealt mõned üllatavad faktid, mis näitavad riigi kaootilise tegevuse tegelikku haaret. Kui paljud Eesti inimesed teavad, et riigi poolt doteeritavad avalikud liinid ei piirdu enam maakondliku liiklusega, need on jõudnud ka linnade vahele?