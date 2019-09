Jaan Rapp: palju kisa või vahtu – vähe villa!

Teine sõnumite liik, mis tekitavad vahel suisa nördimust, on pressiteated, mis kubisevad kantseliidist. Saame teada, kuidas paneeldiskussioonil osalevad subjektid otsustasid tugevdada meetmeid struktuurifondi ressursside paremaks kasutamiseks. Kaks varianti: kas arvab teate koostaja siiralt, et mida ametlikum ja võõrsõnadeküllasem, seda parem. Või ongi tegu poolharitlasega, kes eesti keelt tegelikult ei oska. Ei saa välistada, et teinekord jääb oluline sõnum lehte panemata või teema käsitlemata, kuna asja sisuline tähtsus sõnavahu tagant välja ei paista.

Hüüumärk on üks üpris kasutu värgendus, kuna teda on vaja vaid erandjuhul.

Üks ajakirjanduse kuldreegel on, et iga tekst peaks olema nii lihtne, et see oleks mõistetav ka sinu vanaemale. Või siis lihtsalt eakamatele inimestele. Kas nemad ikka orienteeruvad struktuurifondide paradigmades? Kahtlen sügavalt.