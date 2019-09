Alates 1992. aastast on Poola majandus kasvanud keskmiselt 4,2 protsenti aastas ning riik on tõusnud Euroopa Liidu suuruselt kuuendaks majanduseks. Poola sisemajanduse kogutoodang on 540 miljardit eurot ning jõuab sellega Rootsi kannule. Veel 1991. aastal oli Poola majandus Rootsi omast umbes neli korda väiksem.