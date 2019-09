Lõimimise ja rahvusriikluse teemat on liiga kergelt käsitletud, kui eesti keelt ja eesti identiteeti ei peeta Eesti riigi olemasolu mõtteks. Venelasi ja teisi saab lõimida ja peab lõimima Eestisse nii, et kõik võidaksid. Haridussüsteem on üks lõimimise vahenditest, kuid sellega saab teha nii head kui ka halba. Tunnid võivad olla küll eestikeelsed, kuid kui vahetunnis eesti keelt enam ei kuule, siis kas me oleme kedagi lõiminud? Õpikute sõna-sõnalise tõlkimise asemel tuleb anda edasi kultuuri olemus ja teha see mõistetavaks neile, keda soovitakse lõimida.