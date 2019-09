Lõimimise lumepall saab lisahoogu

Kui traditsioonilised meetodid ja keeleõpe üksi ei aita, tuleb mõelda laiemalt ning otsida uusi ideid, kuidas kaasata Eesti ellu ja kultuuriruumi kõik inimesed, kes meil elavad. Samas ei tohi me unustada ka eestlasi, kes on mujale elama läinud. Viimastel aastatel on huvi eesti keele õppimise vastu kasvanud ning Ida-Virumaa on ka ülejäänud Eestiga rohkem lõimunud. Narva Euroopa kultuuripealinna nominendiks saamine oli väljakutse, millele on vaja uusi ja põnevaid jätkulugusid.