Punase Risti vabatahtlikud Sumatra saarel Jambi provintsis asuvas külas hapnikuga lapsi turgutamas. Riigis on mürgise põlengusuitsu tõttu ohus kümme miljonit last. FOTO: Tri Iswanto/Afp/Scanpix

Indoneesias lõõmavad igal aastal ulatuslikud metsapõlengud, mille on läitnud inimesed ise, et saada põllumaad. Tänavu on tulekahjud kuiva ilma tõttu aga erakordselt ulatuslikud. Neist lenduv mürgine suitsuvine tekitab apokalüptilisi vaatepilte ning ähvardab terviseprobleemidega miljoneid inimesi, eriti lapsi.