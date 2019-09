Johnson lepib vastumeelselt parlamendi tööle naasmisega

Briti peaminister Boris Johnson eile New Yorgis. FOTO: Stefan Rousseau/PA Wire/PA Images/Scanpix

Hoolimata Briti ülemkohtu eilsest otsusest, et parlamendi töö peatamine viieks nädalaks oli ebaseaduslik, on riigi peaminister Boris Johnson eri meelt ning leiab, et rahvaesindajate tööle naasmine muudab Euroopa Liidust lahkumise leppe saavutamise Ühendkuningriigi jaoks raskemaks.