Kas Euroopa suured valmistuvad Ukraina reetmiseks?

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on andnud lubaduse, mille sõnastamine on Ukraina presidendile lausa kohustuslik, kuid elluviimine väga keerukas. Zelenskõi lubas lõpetada sõja Donbassis, kuid nüüd üritab president eesmärki saavutada viisil, mis paljude ukrainlaste jaoks on vastuvõetamatu ning tähendab allaandmist.