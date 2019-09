Juhtkiri: mitte ainult kihutajad

Uutmoodi lähenemist katsetama ajendavat põhjust ei ole vaja kaugelt otsida. Liiklusõnnetustes surma või viga saanud inimeste arvu kahanemine on Eestis peatunud, mitu viimast aastat on selles vallas ühte auku läinud. Midagi tuleb muuta. Meenutades Toomas Hendrik Ilvese kõrgelt lennanud tsitaati: «Mis toond on meid siia, see enam edasi ei vii.»