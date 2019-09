Uus aretuskeskus ei jää viimaseks

Aretuskeskuses on koos kõik vajalikud ruumid suvinisu-, talinisu-, odra-, kaera- ja rukkisortide aretamiseks, lisaks on majas kaunviljade ja õlikultuuride rühmad. „Meie kliima on muutumas – 20 aastat tagasi ei kujutanud me ette, et kasvatame praegu Eesti põldudel näiteks bataati, sojauba või kikerhernest. Samuti ei tea me, mida 10–20 aasta pärast kasvatatakse. Kuid see maja võimaldab meil selleks paremini valmistuda,” rääkis Veskioja.