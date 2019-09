Julged hundid käisid inimesi uudistamas

Tellijale

Lammas läks hundi hambusse päise päeva ajal. Ka naise kohtumine võsavillemiga leidis aset päeval. „Ega see, et hunt lamba ära sõi, polegi nii haruldane, aga minu jaoks on ootamatu, et ma teda päise päeva ajal õue peal nägin. Ta oli nii julge, et võisin temaga tõtt vaadata vähem kui kümne meetri pealt,” kirjeldas Piret, kes on kindel, et tegu oli hundiga, sest tunneb loomi hästi.