Õunapuu on suur abimees

Õunapuu on aedade armastatuim puu. Haruldasem on seda kohata metsas ja seal on see ka looduskaitse alla võetud. Mõnikord on puu tärganud aedõunapuu seemnest, siin-seal leidub üle Eesti mahajäetud õunaaedu, mis tähistavad kunagisi talukohti. Õunad on metsikul puul harilikult pisikesed, kõvad, rohelised ja hapud. Kuid metsõunapuu mahla on väga kasulikuks peetud. Sellega puhastati haavu, küpsetatud metsõunast tambitud segu aga kandsid naised maskina näole, kui nad pruunide laikudega nahal hädas olid.