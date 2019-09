Sügis sobib muru külvamiseks

Punane aruhein (Festuca rubra) on kitsalehine, tiheda kasvuga põuakindel kõrreline, seda iseloomustab hea varju­taluvus ja külmakindlus. See liik on aedadesse ja varjulistele aladele mõeldud segude peamine koostisosa. Aruheinal on kolm alamliiki: punane aruhein annab jõulisuse ja taastumisvõime, lühivõsundiline aruhein on tihe ja osaliselt taastuv ning harilik aruhein tagab muru tiheduse.

Aasnurmikas (Poa pratensis) on parima tallamiskindlusega, mistõttu kasutatakse seda spordialadele ja suure tallamiskoormusega aladele mõeldud murusegudes. See on ka hea põuakindlusega ja toibub pärast kuumaperioodi kiiresti tänu maaalustele risoomidele.

Harilik nurmikas (Poa trivialis) on vastupidav nii varjulistes kui ka niisketes kasvutingimustes.

Karjamaa-raihein (Lolium perenne) on hea tallamiskindluse ja kiire kasvuga. Seda lisatakse murusegudele, et muuta ala kiiresti roheliseks.

Kink-aruhein (Festuca trachyphylla) on suurepärase põuakindlusega, millele lisandub hea külmakindlus ja väga peened lehed.

Väikeseleheline valge ristik (Trifolium repens) seob õhust lämmastikku ja muudab selle teistele taimedele sobivaks väetiseks. Kui valge ristik kasvab muru sees, on tagatud lopsakas, pilkupüüdev ja roheline muru kogu hooaja vältel.

Roog-aruhein (Festuca arundinacea) sobib kuumadele ja kuivadele aladele. Roog-aruheinal on hea tallamiskindlus ja varjutaluvus. Selle juurestik on väga sügaval, tagades taimele piisava veevarustuse ja jahutuse. Tänu sellele on roog-aruhein üks kuumadele ja kuivadele oludele mõeldud murusegude peamine koostisosa.