Maarja Vaino: laste kliimasõda

Selle asemel, et kutsuda lapsi koolist ära kliimamuutuste vastu protestima, tuleks neil teha endale selgeks füüsikaseadused ja arvutusoskus ning õppida kasutama oma kujutlusvõimet – siis on ka lootust jõuda keskkonda hoidvate lahendusteni, kirjutab kolumnist Maarja Vaino.

Julgen ennast pidada loodusearmastajaks, kellele lähevad korda keskkonnateemad ning kes võtab tõsiselt probleeme, mis praeguses maailmas keskkonnaga seonduvalt üles on kerkinud. Seetõttu tunnen aina enam muret sellepärast, et kogu keskkonna- ja kliimateema hakkab üha rohkem meenutama kummalist sõud või karnevali.

Rootsi teismeline Greta Thunberg võis ju alustuseks mõjuda mõtlema ärgitavalt, kuid peagi ähvardab just tema eestvedamisel kogu keskkonnateema farsiks muutuda. Millegipärast meenub legend 13-aastasest prantsuse karjapoisist Étienne’ist, kes 1212. aastal kuulutas ennast uueks Mooseseks ning lubas talle järgnema hakanud mitukümmend tuhat last ja noort viia läbi mere tõotatud maale. Ajalooliselt tuntakse seda käiku kui laste ristisõda (kuigi selles ei osalenud ainult lapsed) ja lõppes see püha käik sellega, et suurem jagu osalenutest müüdi tõenäoliselt võõral maal orjadeks.

Miks see lugu meenus? Sest ka praegune «tuleviku reede» meenutab omajagu laste ristisõda.

Kui kliimamuutusega seotud teemad sünnitavad dogma, mille üle ei tohi isegi arutleda, siis jookseb asi kiiresti rappa. Sellega on siis nii, nagu igasuguse ideoloogilise diktatuuriga: on olemas ainuõige vaatepunkt ja pisutki erineva vaatega inimesed on vaenlased.

Asi sai alguse üleskutsest, et lapsed ei läheks kooli, vaid koguneksid protesteerima ja muutusi nõudma. Nii nagu Étienne ja tema järgijad lootsid, et saavutavad oma puhtsüdamlikkusega rohkem kui täiskasvanud, mängitakse ka seekord süütute laste silmadele, mis ütlevad: ärge hävitage minu tulevikku!

Alaealiste laste kasutamine sõjas või poliitilises heitluses on minu meelest amoraalne ja praegune nn kliimasõda ei erine selles teistest sõdadest. Lisaks kardan, et ka neid lapsi ähvardab ülekantud tähenduses orjaks müümine, sest on päris selge, et kogu kliimamäss on orkestreeritud ega toimi spontaanselt. Kui omaaegne ristisõda oli käima lükatud kiriku poolt, siis kelle ja milliseid huve viivad ellu praeguses laste ristisõjas osalejad, võib ainult aimata.

Nii või teisiti näib mulle, et protesteerima kutsudes lastele mitte ei anta tulevikku, vaid see võetakse neilt. Juba on ilmunud teateid selle kohta, et kampaaniad apokalüpsise peatsest saabumisest on tekitanud lastele ärevushäireid, süvendanud depressiooni ja masendust.

Meenutagem õnnetut tütarlast, kelle sõnu sellest, et inimkond on mõttetu ja peaks välja surema, meedia mõnuga võimendas. Kas see on normaalne seisukoht? Kas see, et noored inimesed liiguvad aina rohkem ringi enesetapumõtetega, ei taha luua peret, ei usu õnne saavutamisse ega üldse millessegi, aitab kuidagi kaasa kliimamuutuste protsessi vääramisele?