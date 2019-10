Sõiduproov. Lahkumispidu Volkswagenis. See siin on kõige kiirem Golf

Tellijale

TCR on kõige kiirem esiveoline Golf, mis siiani ilmavalgust näinud. 5,6 sekundiga on 100 km/h käes. Kolm tähte TCRi mudelinimes on pandud võistlusversiooni eeskujul. Tal on kaheliitrine mootor (290 hj), seitsmekäiguline DSG-käigukast ning Performance-paketiga tavamudelist 20 mm madalamas seades adaptiivvedrustus. Sõidurežiimidest on Normalil ja Spordil selge vahe sees. Mis siin rääkida – tava-Golfist TCRi istudes näib kõik küll üdini tuttav, kuid sellest ei maksa end eksitada lasta. TCR reageerib kiiremalt, täpsemalt, tundlikumalt ning kõik töötab siin meeldivalt raske vastusurvega.