Haiglate vastutus ulatub betoonseinte vahelt kaugemale

Praeguseks on Tartu Ülikooli kliinikumi või Põhja-Eesti regionaalhaiglaga võrgustunud kuus väiksemat üldhaiglat. Plaan on võrgustatud haiglate lisandumine. Võrgustumise üks eesmärk on anda piirkondlikele haiglatele otsustusõigus väiksemate üldhaiglate juhtimises läbi aktsiate enamusosaluse ja nõukogu tasemel hääleõiguse.