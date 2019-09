1996. aastal võttis riigikogu vastu otsuse, et EMTA uus hoone valmib 1999. aastal. Ehituse esimene järk saigi valmis, kuid projekti teine järk jäi rahapuudusel pooleli. 2019. aasta 28. septembril avatav uus saalikompleks on kavandatud 1999. aastal valminud peahoone juurdeehitusena. FOTO: Erik Prozes

EMTA rektor Ivari Ilja ütleb, et EMTA on väike mudel meie muusika- ja teatrimaailmast. «Mingil määral on siin – nagu tammetõrus on peidus tamm – olemas kõik, mis kunagi hiljem laieneb kultuurimaastikule,» lausub maailma tipplavadelt taandunud pianist ja 2017. aastast EMTAt juhtiv Ilja.